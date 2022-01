VfB Stuttgart beim SC Freiburg „Schiedsrichterleistungen dieser Art zerstören die Spiele“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum VfB Stuttgart

VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic: „Insgesamt war es zu wenig von uns. Jeder muss sich fragen, was er besser machen kann. Ich habe versucht Gas zu geben, habe aber auch meine Fehler gemacht. Ausgangspunkt des 0:1 ist mein Ballverlust. Das darf mir nicht passieren. Wir müssen uns jetzt aufrappeln und die Zeit bis zum nächsten Spiel nutzen, um uns zu verbessern.“

VfB-Torhüter Florian Müller: „Bis zur Elfmeterentscheidung haben wir ordentlich gespielt. Dann lassen wir uns zu sehr von dem zurückgenommenen Strafstoß beeinflussen und kassieren kurz darauf das 0:1. Das darf uns nicht passieren. Wir hören auf, unser Spiel durchzuziehen. Das geht nicht. In der zweiten Hälfte war Freiburg die bessere Mannschaft. Wir müssen uns jetzt straffen, zusammenraufen und in den kommenden zwei Wochen auf das Heimspiel gegen Frankfurt vorbereiten. In den restlichen Spielen sind wir gefordert, Vollgas zu geben.“

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: „Den Kontakt hat jeder im Stadion gehört. Schiedsrichterleistungen dieser Art zerstören die Spiele. Das Spiel ist ein anderes, wenn wir 1:0 in Führung gehen. Den Elfmeter zurückzunehmen, nachdem so entschieden worden ist, ist meines Erachtens unfassbar. Der Eingriff ist völlig irrsinnig. Das würde es nie geben, dass das gegen Mannschaften zurückgenommen wird, die eine andere Reputation haben als der VfB Stuttgart. Unabhängig von dieser Situation müssen wir aber sagen, dass wir uns nicht beschweren können, dass wir das Spiel am Ende verloren haben.“

