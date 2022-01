Einzelkritik zum VfB Stuttgart Kein VfB-Profi besser als Note Drei

Nach der Pause drängten die Breisgauer auf das zweite Tor, der VfB war in der Defensive beschäftigt. Sasa Kalajdzic hatte nach einer Flanke von Borna Sosa in der 58. Minute die Gelegenheit zum Ausgleich – seinen Kopfball konnte SC-Keeper Marc Flekken aber noch entschärfen. Stattdessen erhöhten die Gastgeber auf 2:0. Kevin Schade (71.) nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive des VfB – und besorgte so den Endstand im Landesduell.