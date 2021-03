VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt Als der VfB den Neun-Tore-Wahnsinn in Frankfurt gewann

Vor der Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) geht der Blick aber zurück auf den 9. Spieltag der Saison 2014/15. An diesem 25. Oktober 2014 trafen beide Vereine auch am Samstagnachmittag aufeinander. Vor der Partie stand Eintracht Frankfurt auf dem achten Platz. Der VfB stand mit sechs Punkten und Rang 15 deutlich schlechter da, hatte aber in der Vorwoche gegen Leverkusen einen 0:3-Rückstand in einen Punkt umgewandelt.