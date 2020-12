VfB Stuttgart bei den Young Boys Als im Berner Wankdorfstadion das Schnee-Chaos einsetzte

Stuttgart - Pünktlich zum 1. Dezember fällt in Stuttgart und Umgebung der erste Schnee dieses Winters. Fans des VfB Stuttgart erinnern sich gerne zurück an einen unvergesslichen Abend vor zehn Jahren. Denn just am 1. Dezember 2010 bestritt der Club aus Cannstatt im Wankdorfstadion von Bern eines der kuriosesten und denkwürdigsten Europapokal-Spiele seiner Vereinsgeschichte.