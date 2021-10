VfB Stuttgart bei Borussia Mönchengladbach Warum sich beim VfB die Torwartfrage neu stellt

Stuttgart - Die Torhüterhierarchie beim VfB Stuttgart ist klar definiert: Florian Müller ist die Nummer eins, dicht gefolgt von Fabian Bredlow. Und der talentierte Florian Schock steht dahinter. Doch in diesen Tagen positiver Coronatests stellt sich die T-Frage beim Fußball-Bundesligisten ganz neu. Müller und Bredlow befinden sich in Quarantäne – und Schock ist in den Fokus gerückt, weil die Nummer drei am Samstag (18.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach den Posten zwischen den Pfosten einnehmen könnte.