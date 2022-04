„Verstehen Sie Spaß?“ So war Schönebergers erste Reinlege-Show

Wie lautstark wird Barbara Schöneberger in ihrer neuen Rolle als „Verstehen Sie Spaß?“-Moderatorin auftreten, wie schrill, wie überdreht? Das haben sich vorab wohl viele gefragt. Als am Samstagabend in der ARD die neueste Folge der traditionsreichen Reinlege-Show losbrach, wurde diese Frage sehr überraschend beantwortet. Schöneberger war zugleich auf 180 und auf Null. Sie schmiss sich förmlich Richtung Kamera, die Arme reckten sich zu großen Gesten, die Augen flammten hoch wie vom Bewegungsmelder geweckte Halogenlampen, der Mund weitete sich, als müsse in einem fast schon schmerzhaften Geburtsvorgang eine Übermenge guter Laune auf einmal statt nacheinander heraus. Es wurde sichtlich gesungen. Nur kam kein Piep.