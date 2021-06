„Verstehen Sie Spaß?“ Kein Witz: Guido Cantz hört auf

Hiet gibt es die ganze „Tatort“-Nummer auf Youtube:

Und jetzt doch der Schlussstrich? Zwei Ereignisse haben Cantz ins Grübeln gebracht: Zum einen wird er am 19. August 50 Jahre alt. Zum anderen hatte er in der Corona-Pandemie erstmals seit vielen Jahren Zeit, um in sich zu gehen - weil seine zahllosen Karnevalsauftritte und seine Tournee plötzlich ausfielen.

Die Show geht weiter

„Da habe ich mir gedacht: Du musst noch etwas anderes machen in deinem Leben.“ Was das sein wird, weiß er noch nicht. „Ich möchte jetzt erst mal „Verstehen Sie Spaß?“ mit viel Freude zu Ende bringen und Tschüss sagen. Und dann werde ich mir gut überlegen: Wo will ich hin?“

Der Südwestrundfunk (SWR) will die Show 2022 mit einem neuen Moderator oder einer neuen Moderatorin fortsetzen und das Sendekonzept weiterentwickeln. Bis dahin wird Guido Cantz noch viermal Gastgeber sein: am 17. Juli, 21. August, 9. Oktober und 18. Dezember. Kurz vor Weihnachten dürfte es extra emotional werden: „Aber daran will ich jetzt noch gar nicht denken!“