Verkehr in Rielingshausen Belastung von Kelterstraße im Blick

CDU will gewappnet sein

Von diesen Argumenten ließ sich die CDU aber nicht von ihrem Antrag abbringen. Jochen Biesinger betonte, dass man von direkten Anrainern angesprochen worden sei. Die Anwohner hätten zuletzt schon durch die Erschließung des Jenner-Areals ein Mehr an Verkehr zu ertragen gehabt. Es gehe auch nicht darum, wie man das Ganze nenne, ob Gutachten oder anders. „Man sollte den Blick auf die Situation richten und schauen, wie wir die Probleme, die wir teilweise heute schon haben, beherrschen können, damit es nachher auch funktioniert. Die Zeit läuft voran beim Thema Keltergrund. Da sollten wir dann auch gewappnet sein“, erklärte er, worauf es ihm und seiner Fraktion ankommt. In ihrer Antragsbegründung weist die CDU zudem darauf hin, dass es auf Höhe der Kelter auf beiden Seiten momentan keinen Gehweg gibt, sich also unter Umständen die Frage nach der Sicherheit stellt. Zudem sei die Einmündung der Mozartstraße in die Kelterstraße unübersichtlich. Ferner wird von den Christdemokraten gefordert, bei den Planungen neben den Fußgängern auch die Radfahrer nicht aus den Augen zu verlieren.