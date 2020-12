Neubaugebiet in Rielingshausen Kein Parkhaus für Rielingshäuser Keltergrund

Keinen Spielraum sah die Runde zudem in puncto höhere Wohndichte, wie von den Grünen gewünscht. Die Fraktion hatte beantragt, 50 oder wenigstens 40 Prozent aller Einheiten in dem Gebiet in Mehrfamilienhäusern auszuweisen. Der Ortschaftsrat hatte aber schon mehrfach klargemacht, dass im Ort gerade die Nachfrage nach Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern groß sei, die dann auch den Schwerpunkt in dem Gebiet bilden. Mehrfamilienhäuser sind nur zwei mit je zehn Wohnungen angedacht. Insgesamt sollen im Keltergrund bis zu 90 Wohneinheiten entstehen. Unabhängig vom Faktor Nachfrage will man die Kelterstraße als Erschließungsweg nicht überlasten – was man aber kommen sieht, wenn zu viele Menschen im Keltergrund leben. Das letzte Wort ist in dem Fall aber vielleicht noch nicht gesprochen. Die Rielingshäuser Gemeinderätin Eva Zahlow, die die Diskussion von den Zuschauerrängen aus verfolgte, kündigte an, dass ihre Fraktion den Antrag bis zur Gemeinderatssitzung nächste Woche modifizieren möchte. In der vorliegenden Form solle er zurückgezogen werden. Weil die Alternative aber nicht auf dem Tisch lag, sprach sich der Ortschaftsrat schließlich grundsätzlich gegen eine weitere Verdichtung aus. Ortsvorsteher Jens Knittel und Dieter Wanner hatten zuvor gefragt, wie das Thema sonst entschieden werden könne, ohne das Gremium zu übergehen. Man tage erst nach dem Gemeinderat wieder und die Zeit eile, sagte Knittel.