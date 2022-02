Verkehr in Affalterbach Tempo 30 nur auf Teilstrecken möglich

Mehr Tempokontrollen

Auch bei der notwendigen Sanierung der Bushaltestellen will man den Lärm im Blick behalten. Hier würde es sich anbieten, die Pflastersteine durch Asphalt zu ersetzen. Und auch am Straßenrand gibt es Pflastersteine, die entfernt werden könnten. Im Übrigen setzt man auf mehr Geschwindigkeitskontrollen. Denn auch Tempo 30 bringt nur dann etwas, wenn sich jeder daran hält. Eine weitere Möglichkeit wären Maßnahmen an den Gebäuden. Man habe die Betroffenen in der Winnender Straße kontaktiert, die 2007 ohne lärmmindernden Asphalt saniert worden ist, sagte Bürgermeister Steffen Döttinger. „Die Eigentümer der Häuser haben aber nicht reagiert.“