Umgehungsstraße in Affalterbach Ortsentlastung ist ein Fall fürs Protokoll

Bauamtsleiter Dieter Wanner reagierte reserviert auf den Vorstoß. Es sei zwar Fakt, dass die Ortsentlastung in Affalterbach etwas mehr Fahrzeuge auf die Marbacher Straßen spülen würde. Man habe aber in der Vergangenheit die Meinung vertreten, dass der Effekt sich in einem vertretbaren Rahmen bewegt. „Entscheidend wird für uns zudem sein, dass es langfristig den Nord-Ost-Ring geben wird und die Straße nicht in Winnenden endet, sondern bis Backnang durchgebunden wird und es dann über den Autobahnzubringer nach Mundelsheim geht“, erklärte Wanner. Dann werde auch weniger Abkürzungsverkehr durch Affalterbach und Marbach Richtung Anschlussstelle Pleidelsheim fließen. Martin Mistele von den Freien Wählern zeigte sich überdies überzeugt davon, dass Marbach ebenfalls eine Umgehung bauen würde – so es denn auf eigener Gemarkung möglich wäre. Davon abgesehen würde er den Nachbarn auch nur dann ins Handwerk pfuschen, wenn es gar nicht anders geht. Mistele gab ferner zu bedenken, dass die kurzfristig angestrebten Maßnahmen in Affalterbach, also die Ausweitung der Tempo-30-Bereiche, wohl für weniger Verkehr in Marbach sorgen würden. Denn das verleide es dem einen oder anderen, durch Affalterbach zu tuckern. Das konnte Jürgen Schmiedel von der SPD nur unterstreichen. „Wenn die Tempo 30 durchsetzen, kommt bei uns weniger Verkehr an. Alles andere sieht man später“, meinte er. Jochen Biesinger von der CDU interpretierte den Sachverhalt zudem so, dass sich die jetzige Stellungnahme nur auf die angedachten Geschwindigkeitsreduzierungen als konkrete, aktuelle Maßnahme bezieht. „Und dagegen spricht aus meiner Sicht nichts“, erklärte er. Das bestätigte Dieter Wanner. Die Umgehung solle eher auf lange Sicht die Probleme in Affalterbach lösen.