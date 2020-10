Veranstaltungsabsagen in Steinheim Corona-Pause für Pfeiffer mit drei F

Steinheim - Als im Sommer schon das coronabedingte Aus für einige Weihnachtsmärkte in der Region verkündet wurde, hatte der Höpfigheimer Ortsvorsteher Roland Heck noch ein Fünkchen Resthoffnung, dass im Steinheimer Stadtteil der Budenzauber vielleicht doch über die Bühne gehen könnte. Doch nun steht fest: Auch in Höpfigheim wird man in dieser Saison auf das adventliche Event verzichten müssen. Schweren Herzens werde die Veranstaltung abgesagt, erklärt Steinheims Bürgermeister Thomas Winterhalter, der zugleich eine weitere Hiobsbotschaft verkündet: Die Feuerzangenbowle, die Jahr für Jahr hunderte Besucher auf den Marktplatz lockt, kann ebenfalls nicht stattfinden. „Es geht einfach nicht“, sagt er und verweist auf die zuletzt wieder stark steigenden Zahlen an Corona-Infizierten. Nachdem der Weihnachtsmarkt in Steinheim schon abgesagt war, fallen nun also mit dem Pendant in Höpfigheim und der Feuerzangenbowle drei Großevents in der Weihnachtszeit ins Wasser.