Marbacher Weihnachtsmarkt fällt aus Kein Budenzauber auf dem Burgplatz

Die Idee, etwa verschiedene Besucher-Schichten einzuführen, sei zwar im ersten Moment charmant gewesen, aber nicht durchführbar. „Für die Beschicker wäre das auch keine gute Lösung“, sagt Trost, der die aktuelle Zeit als sehr bittere beschreibt. „Das kulturelle und gesellschaftliche Leben leidet massiv. Aber der Schutz der Bevölkerung geht vor“, macht er klar. Hoffnung auf etwas weihnachtliche Stimmung macht der Rathauschef dennoch: „Wir arbeiten an einem Format, das coronakonform ist.“ Wie dieses aussehen könnte, steht aktuell noch komplett in den Sternen. Darum sollen sich die neue Citymanagerin Heike Büttner – die am 19. Oktober ihren ersten Arbeitstag im Rathaus hat – und die neue SSM-Vorsitzende Stefanie Grams kümmern. „Die beiden wollen versuchen, ein anderes Format auf die Beine zu stellen. Eines, das die Fußgängerzone in der Weihnachtszeit belebt. Wie das Konzept aussehen könnte – da will ich aktuell nichts ausschließen“, so Trost.