Unsere Redakteurin Sandra Brock kommentiert die Baustellensituation in Steinheim Nie recht

Insofern verwundert es, dass die Facebook-Nutzer mit so viel Hohn, Spott und Unverständnis reagieren. Wie so oft in den sozialen Medien – leider. Egal, was gemacht wird: Es ist nicht recht, man weiß es besser und man denkt nicht einen einzigen Schritt weiter als über den, der einen unmittelbar betrifft. An die Anwohner hat keiner gedacht? Doch. Sie bekommen neue Leitungen. Umwege und andere Unannehmlichkeiten müssen sie dafür allerdings in Kauf nehmen.