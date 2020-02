Unmut über Baustelle in Steinheim Sperrung der Kleinbottwarer Straße bleibt Thema

„Wie komme ich jetzt zum Klosterparkplatz?“, fragt etwa eine Nutzerin. „Und was ist im Falle eines medizinischen Notfalls?“, will eine andere Frau wissen. Auch in der Steinheimer Gemeinderatssitzung am Dienstag war die Sperrung Thema. Hier wurde unter anderem bemängelt, dass die Schilder den von Kleinbottwar aus Kommenden suggerieren, dass Lastwagen nicht zu den Firmen in der Friedrichstraße fahren können.