Umweltprojekt Ausgezeichneter Naturschutz in Marbach

Marbach - Klatschmohn, Kornblume, Wilde Möhre, Königskerze, Fingerhut oder Wegwarte – es ist ein buntes Potpourri aus Wildblumen, das an mehreren Stellen in Marbach angesät wurde, um Grünflächen in artenreiche Lebensräume für Wildbienen und Schmetterlinge umzuwandeln. Marbach ist damit Teil des landesweiten Projekts „Natur nah dran“. Dabei handelt es sich um eine Kooperation des Naturschutzbundes und des Landes Baden-Württemberg, um die biologische Vielfalt im Siedlungsbereich zu steigern. Man findet die Wildpflanzen im Bereich der Kreuzung an der L 1100, in der Ludwigsburger Straße, am L’Isle-Adam Platz, an mehreren Stellen auf der Schillerhöhe sowie in Rielingshausen entlang der Backnanger Straße. „Die Stadt hat sehr gerne an der Aktion Natur nah dran teilgenommen. Insbesondere, weil in den vergangenen Jahren das Insektensterben stetig zunahm, war es uns ein wichtiges Anliegen, den Artenreichtum zu erhalten und zu fördern“, sagt die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik.