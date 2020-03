Stadt Marbach erhält Zuschüsse aus Programm „Natur nah dran“ Geld für eine blühende Stadt

Verwendet werden sollen die Euros dafür, brach liegende Grünflächen in blühende Landschaften zu verwandeln. Eine Liste mit Arealen, auf denen man in der Schillerstadt Blumensamen ausbringen könnte, hatte Roland Kübler vom Bauamt den Räten im September vorgestellt. Unter anderem sollen demnach Blütenmeere im Lenauweg, hinter der Stadthalle und an der Oehlerkreuzung entstehen. Beworben habe man sich bei „Natur nah dran“ mit insgesamt fünf konkreten Flächen, erklärte Jan Trost nun bei der Sitzung des Verwaltungsausschusses. „Wir werden aber natürlich darüber hinaus noch weitere Wiesen anlegen“, kündigte er an. Die Stadt war bei dem Thema auch schon in Vorleistung gegangen und hatte beispielsweise beim Asylbewerberheim an der Poppenweiler Straße, unterhalb der Alexanderkirche und zwischen Mensa und Grundschule Wildblumenwiesen anlegen lassen, damit Insekten Nahrung finden.