Twitterreaktionen zum VfB Stuttgart „Sosa auf Kalajdzic – wer hätte das auch erahnen können?“

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat in einem abwechslungsreichen Spiel gegen Borussia Dortmund mit 2:3 verloren. Vier Monate nach der 1:5-Demontage im Hinspiel nahm der BVB durch eine Energieleistung Revanche und setzte sich beim starken Aufsteiger am Samstagabend mit 3:2 (0:1) durch. Der eingewechselte Ansgar Knauff sorgte in der 80. Minute für den hart erkämpften Sieg der Dortmunder. Der VfB rutscht damit in der Tabelle einen Rang zurück und steht nun auf Platz neun.