Einzelkritik zum VfB Stuttgart Ein guter Wataru Endo reicht gegen Borussia Dortmund nicht

Im ersten Durchgang überließ der Verein mit dem Brustring dem Champions-League-Viertelfinalisten aus Westfalen weitgehend die Kontrolle über das Spiel, schlug dann in der 17. Minute aber eiskalt zu. Wie so oft fand eine mustergültige Flanke von Borna Sosa den Kopf von Sasa Kalajdzic, der das Spielgerät – analog zum 3:0 gegen den FC Schalke 04 – unwiderstehlich per Bogenlampe im Gehäuse von Marwin Hitz unterbrachte. Anschließend war VfB-Keeper Gregor Kobel zur Stelle und parierte einen Flachschuss von Marco Reus. Mit dem Zwischenstand von 1:0 für den VfB ging es in die Kabinen.