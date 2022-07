Trainer des VfB Stuttgart So geht es Pellegrino Matarazzo

Das erste Testspiel der Saisonvorbereitung hatte Pellegrino Matarazzo noch live miterlebt – am vergangenen Samstag in Böblingen. Als der VfB Stuttgart am Mittwoch gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden gewann, fehlte der Trainer, weil er Anfang der Woche positiv auf das Corona-Virus getestet worden war.