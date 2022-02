Tipps für Eltern Unsere Erziehungsratgeber im Überblick

Erste Hilfe für Eltern – von Profis

Mütter und Väter haben den ganzen Tag all diese Fragen im Kopf. Was mache ich falsch, dass mein Kind nicht wie alle anderen alleine im Kinderturnen bleiben will? Was kann ich tun, damit die Hausaufgaben nicht zu einem Kleinkrieg ausarten? Und wenn das Kind dann schon fast groß ist, kommen plötzlich noch ganz andere Fragen dazu. Zum Beispiel: Alle trinken und kiffen mit 15! Welche Linie fahre ich gegenüber meinem Kind?