Elternratgeber – Kleinkind „Hilfe, meine Tochter (3) reibt sich oft die Scheide!“

Wie erkläre ich, warum es sich nicht offensichtlich befriedigen soll?

Stillschweigend ertragen müssen die Eltern den Forscherdrang ihres Kindes in Sachen Lust nicht – erst recht nicht, wenn das Verhalten den Eltern unangenehm ist. „Man kann das durchaus ansprechen“, sagt Christa Wanzeck-Sielert. Sie rät zu folgendem Gesprächsbeginn: „Du, ich merke, dass es Dir Freude macht, Deinen Penis oder Deine Scheide zu berühren. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich würde es schön finden, wenn Du dazu in Dein Zimmer gehen würdest. Ich finde es nicht so gut, wenn Du das in der Küche oder im Wohnzimmer machst.“