„Time Out“ in Mundelsheim Eine kleine Auszeit am Käsberg

Und dafür, dass die beiden eigentlich nie den gleichen Job machen wollten, läuft auch die gemeinsame Arbeit im „Time Out“ richtig gut. „Das ist unser Baby, unser gemeinsames Hobby“, sagen die zwei, die seit Juni verheiratet sind. Die Aufgabenteilung hat sich mit der Zeit herauskristallisiert – jeder hat so seine Bereiche. Während Joseba im Hintergrund Grill und Waffeleisen bedient und viel am Rennen ist, kümmert sich Fabian um den Ausschank, kassiert und – schwätzt mit den Gästen. „Also grad so, wie es die Oma schon befürchtet hatte.“ Die beiden lachen herzlich. Man sieht, dass sie Spaß an der Sache haben. Und das G’schäft in ihrer kleinen Auszeit genießen – bei jedem Wetter übrigens. Hagel gab es schon, Regen häufig und der Schnee wird noch kommen.