Neuer Wanderweg in und um Mundelsheim Ein Paradies vor der Haustüre

Mundelsheim - Hand aufs Herz: Wie oft sind Sie schon mit dem Auto am Fuße des Käsbergs entlanggefahren und haben die Steillagen bewundert? Also mir geht es jedenfalls bei nahezu jeder Fahrt zur Gemeinderatssitzung in Mundelsheim so. Seit Montag weiß ich allerdings auch: Direkt in den Weinbergen ist es noch viel schöner – vor allem jetzt zur Herbstzeit. Die Gemeinde hatte eingeladen: Nachdem im September 2019 die Entscheidung zur Umsetzung eines neuen Rundwanderwegs gefallen war, konnte dieser nun endlich eingeweiht werden. „Käsbergrunde“ heißt die rund 5,1 Kilometer lange Strecke, die direkt am Rathaus startet.