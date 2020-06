Talent des VfB Stuttgart Das ist der Stand bei Lilian Egloff

So bald Egloff (am 20. August 2002 in Heilbronn geboren) volljährig ist, soll er das neue Arbeitspapier unterschreiben. Mislintat legt jedoch Wert darauf, dass der Edeltechniker nicht das einzige Eigengewächs ist, dass der VfB auch als baldiger Bundesligist weiter fördern will. Der Defensivspieler Luca Mack hat sich nach langer Verletzungspause wieder herangekämpft und der Abwehrspieler Antonis Aidonis (19) steht ebenfalls weiter auf der Liste. „Sie sind auf einem guten Weg und haben sich als Führungsspieler über die zweite Mannschaft für weitere Aufgaben empfohlen“, sagt der Sportdirektor.