Stuttgarter Kickers bei Eintracht Trier Die emotionalsten Bilder vom Kickers-Drama im Moselstadion

„Mit zehn Mann waren wir die bessere Mannschaft, mit neun gleichwertig, am Ende ist das nur noch traurig“, sagte Kickers-Präsident Rainer Lorz nach der Partie. Wenn auch logischerweise etwas blau eingefärbt, es war viel Wahres dran an seiner Einschätzung. Die Kickers haben sich in Trier sehr ordentlich verkauft, hatte in der Nachspielzeit gar noch den Siegtreffer auf dem Fuß, am Ende war nur noch Enttäuschung.