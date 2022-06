Stuttgarter Kickers bei Eintracht Trier Stuttgarter Kickers verspielen den Aufstieg

Chance verspielt

Sie hatten diesen Absturz der Gefühle in Dorfmerkingen am 4. Juni ja schon einmal erlebt, als sich die Nachricht vom Freiberger Unentschieden als Fehlinformation herausstellte. Doch es gab noch eine Chance: Die Aufstiegsspiele. Das Finale in Trier. Alles hing an diesen 90 Minuten. Doch diese Chance wurde am Dienstagabend verspielt, auch durch eigene Undiszipliniertheit. Der fehlende kühle Kopf, die überbordenden Emotionen schlugen sich in zwei Ampelkarten nieder. „Bitterer geht es nicht, wir sind jetzt zweimal in dieser Saison nur wegen des Torverhältnisses gescheitert. Das tut so weh. Aber die Mannschaft ist so charakterstark, sie kommt wieder“, sagte Trainer Mustafa Ünal.