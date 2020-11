Stürmer des VfB Stuttgart Nicolas Gonzalez drängt in die VfB-Startelf

Gonzalez ist auch persönlich gereift

Nun will auch Nicolas Gonzalez mit dem VfB endgültig in der ersten Bundesliga ankommen. Immerhin endete seine Debütsaison 2018/19 im deutschen Fußball-Oberhaus ja mit dem Abstieg der Stuttgarter. Doch der Argentinier ist inzwischen auch persönlich gereift – und soll im aktuellen Stuttgarter Team künftig eine ganz wichtige Rolle spielen.

Vor diesem Hintergrund passt den VfB-Funktionären der internationale Rahmenterminplan gar nicht in den Kram. Schließlich ist nach dem Frankfurt-Spiel wieder Länderspielpause. Nicolas Gonzalez ist dabei für die argentinische A-Nationalelf nominiert, die in der WM-Qualifikation am 13. November ein Heimspiel gegen Paraguay sowie fünf Tage später ein Gastspiel in Peru zu bestreiten hat. Drei Tage danach wiederum tritt der VfB in der Bundesliga in Hoffenheim an.

„Wir hoffen, dass wir Nico nicht zur Nationalelf schicken müssen“, sagt Mislintat: „Denn durch Corona wären die Reisestrapazen für ihn ja noch größer als ohnehin schon.“ Das letzte Wort haben hier allerdings die Fifa oder die Afa, der argentinische Nationalverband.