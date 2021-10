Störungen bei Facebook und Co. So reagieren Twitter-Nutzer auf die Riesen-Panne

San Franciso - Am Montagabend haben Facebook, Instagram und Whatsapp mit massiven Störungen zu kämpfen – keiner der Dienste scheint weltweit wirklich flächendeckend erreichbar zu sein. Die Riesen-Panne liefert anderen sozialen Netzwerken naturgemäß Gesprächsstoff. Allen voran Twitter, wo sich vor allem in Deutschland User ohnehin für etwas smarter als der durchschnittliche Facebook-Nutzer halten. Das schimmert einerseits in manchen Kommentaren durch. Andererseits informieren Nutzer sich auf Twitter gegenseitig über aktuelle Entwicklungen und liefern interessante Erkenntnisse – etwa, in welchem Land Facebook noch erreichbar sein soll.