Probleme mit sozialen Netzwerken Massive Störungen bei Facebook, Instagram und Whatsapp

San Franciso - Facebook, Instagram und Whatsapp sind am Montagabend für viele Nutzer allesamt nicht zu erreichen (Stand: 18.30 Uhr). Dabei scheint es sich um ein globales Problem der Dienste, die alle unter dem Dach von Facebook Inc. stehen, zu handeln. Auf Twitter, das zu anderen Betreibern gehört, finden sich aktuell über 100.000 Tweets, in denen Nutzer mitteilen, die sozialen Netzwerke und den Messenger-Dienst nicht nutzen zu können. Auch auf der Verbraucherseite allestörungen.de sind zur Stunde 200.000 Meldungen eingegangen.