Störche im Raum Marbach Im Wiesental klappern die Störche wieder

Pleidelsheim/Großbottwar - Im Pleidelsheimer Wiesental konnte man in den vergangenen Jahren stets aufs Neue ein in unseren Gefilden eher ungewöhnliches Naturschauspiel beobachten: Ein Storchenpaar päppelte in dem Schutzgebiet seinen gefiederten Nachwuchs auf. Das Vogelglück zerplatzte allerdings 2020 auf bittere Weise, als das Weibchen an einem Strommasten verunglückte und verendete. Es schien also so, als könnten damit die Zeiten vorbei sein, in denen im Wiesental die Adebare klappern. Doch wie der Ludwigsburger Ornithologe Claus König nun vermeldet, hat das Männchen Mitte März eine neue Gefährtin gefunden – die aller Wahrscheinlichkeit nach auch schon Eier gelegt hat.