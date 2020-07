Storchenweibchen verstorben Strommast wird Storch zum Verhängnis

Der Fachmann ist auch vorsichtig optimistisch, dass der Tod des Weibchens die noch kurze Ära der Störche im Wiesental nicht schon wieder beendet. Es sei in solchen Fällen oft so, dass die Männchen im folgenden Jahr trotzdem erneut den alten und bekannten Brutplatz aufsuchen, sich dort präsentieren und nach einer neuen Gefährtin Ausschau halten. „Ich bin also einigermaßen zuversichtlich, dass sich ein neues Paar findet und es wieder Nachwuchs im Wiesental gibt. Aber hundertprozentig kann man das natürlich nicht sagen“, erklärt der Experte, der die Entwicklung aber auf alle Fälle im Auge behalten will.