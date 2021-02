Das lange Warten in Großbottwar Zum Jubiläum soll es mit dem Storch klappen

In Großbottwar wäre man schon froh, wenn ein einziges Adebar-Pärchen seine Zelte irgendwo auf der Gemarkung aufschlagen würde. Das soll den Vögeln dadurch schmackhaft gemacht werden, dass ihnen an verschiedenen Stellen Nester bereitgestellt werden. Das Bauen wird ihnen somit schon abgenommen. Fünf solcher Nisthilfen gibt es mittlerweile: auf dem Rathaus in Großbottwar, der Kelter in Winzerhausen, auf Dächern beim Holzweilerhof und im Sauserhof sowie bei den Wasserbüffeln am Radweg nach Kleinbottwar. Letztere Anlaufstelle für den Adebar ist die jüngste und muss deshalb in diesem Jahr nicht herausgeputzt werden. „Das sieht noch gut aus“, konstatiert Fischer.