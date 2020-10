Stimmen zum VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln „Am Ende haben wir uns stabilisiert und wieder Zugriff gefunden“

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo:

„Wir sind sehr dynamisch ins Spiel reingekommen, das hat man gemerkt. Wir waren sehr gut drin. Nach dem Elfer, der sehr billig war, haben wir für eine Viertelstunde den Faden verloren. Am Ende haben wir uns stabilisiert und wieder Zugriff gefunden. In der zweiten Hälfte war es ein offenes Spiel, Köln hat sich gewehrt. Der Punkt geht in Ordnung. Man darf nicht vergessen, woher wir kommen. Der gute Saisonstart ändert nichts an der Tatsache, dass wir um den Klassenerhalt kämpfen werden.“