Steinheimer Freibad Das Schwimmen soll teurer werden

Steinheim - Der für das Wellarium zuständige Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Steinheim-Murr hat sich in den zurückliegenden Jahren nicht lumpen lassen. Im großen Stil wurden unter anderem die Umkleiden und der Kioskbereich herausgeputzt sowie der Radabstellplatz neu gestaltet. Das Freibad sei dadurch attraktiver geworden, betonte die GVV-Rechnerin Saskia Zink am Dienstagabend im Steinheimer Gemeinderat. Allerdings, so betonte sie ebenfalls, hätten die beiden Kommunen dafür eine Menge Geld in die Hand genommen. Insofern sei es an der Zeit, die Eintrittspreise anzupassen – um den Aufwand für den Betrieb des Wellariums in einem vertretbaren Rahmen zu halten.