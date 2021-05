Zahlreiche Neuerungen Wellarium wieder ein Stück moderner

Zukunftspläne

Rund 50 000 Euro kostete den Winter über die Beseitigung von Fliesenschäden an und in den Becken. „Leider müssen wir solche Schäden Jahr für Jahr beheben“, so Bartzsch, der ankündigte, das Thema in den nächsten Jahren aufzugreifen. „Wir werden uns mit einer Verkleidung durch Edelstahl beschäftigen.“ Entschieden werden müsse dann unter anderem, ob das nur für die Beckenränder oder die gesamten Becken umgesetzt werde – was auch eine Preisfrage werden dürfte. Auch Investitionen in die Technik stehen an, etwa in eine neuen Wellenbeckenpumpe und neue Schaltschränke.