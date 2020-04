Staatspreise Baukultur 2020 Diese Bauten in Baden-Württemberg sind jetzt preisgekrönt

In der Kategorie Bauen für Bildung und Forschung wurde das Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen, geplant von der Arge Architekten Leins, Ohnemus, Wagner Freie Architekten, Waldkirch, ausgezeichnet; die Jury überzeugte, wie ein hochkomplexes Inneres und die geschickte Nutzung der Topografie durch eine Höhenstaffelung des Gebäudes Hand in Hand gehen.

Das Hotel Silber in Stuttgart musste sich in der Sparte Besondere Projekte der Baukultur geschlagen geben; der Staatspreis ging an den Kienzlerhansenhof im Schwarzwald. Dem Büro gk Gössel + Kluge Generalplaner aus Stuttgart gelang das Kunststück, den denkmalgeschützten Hof aus dem 16. Jahrhundert zu einem energieautarken Wohn-Schmuckstück zu sanieren.