Sprechstunde bei Tierarzt Ole Heinzelmann Ein Mediziner für fast alle Felle

Die zwei sehen an diesem Morgen viele Patienten kommen und gehen. Zum Beispiel Labradoodle Sky. Den 14 Monate alten Rüden hat sein Frauchen Sonja Wägerle aus Murr heute zum Impfen nach Rielingshausen gebracht. Die betagte Dackeldame Branka wartet ganz in seiner Nähe. Sie hat Herzprobleme und heute muss auch ihre Lunge untersucht werden. Laris Vranic ist zuletzt vor zwei Monaten mit Branka vorstellig geworden und hofft nun, dass sich die Werte ihres Lieblings nicht verschlechtert haben. Bei Heinzelmann fühlt sie sich aber auch in dieser schwierigen Lage gut aufgehoben.

Zur Belohnung gibt es auch mal eine Maultasche

Ganz freundlich ist Sky mit der betagten Branka. Sie beschnüffeln sich und liegen friedlich nebeneinander – die beiden Frauen tauschen sich ebenfalls aus. Lediglich einen Boxer, der gerade zum Tresen geführt wird, bellt der Labradoodle an. „Das war wahrscheinlich Gepöbel – schließlich ist Sky in der Pubertät“, kommentiert Tierärztin Christine Rothe wenig später, als sie den Rüden untersucht. Oder es war Unsicherheit. Spielt aber jetzt auch keine Rolle, denn nun soll der Rüde geimpft und zuvor gründlich untersucht werden. „Ich kontrolliere die Vitalwerte“, sagt die Ärztin. Dann bekommt der brave Sky die Spritze und gleich darauf eine Maultasche – seine Lieblingsbelohnung.

Es ist nun später Vormittag und das Wartezimmer ist voll. Auch auf dem Hof stehen die Patienten Schlange. Zum Beispiel Familie Ellwanger mit Collie Nischa aus Weinstadt. Das Ehepaar ist zum ersten Mal bei Ole Heinzelmann. Es könnte sein, dass ihr Junghund ein orthopädisches Problem hat. Die Hinterläufe stehen etwas schräg. Eine Untersuchung soll Klarheit bringen. Ole Heinzelmann hat viele Fragen – er möchte den Hund kennenlernen und die passenden Globuli aussuchen. Kann sie alleine bleiben? Bewacht sie das Haus? Wie ist sie im Umgang mit anderen Hunden? Trinkt sie viel? Arbeitet sie gerne? Was bekommt sie zu fressen?

Eine Goldakupunktur kann bei Gelenkproblemen helfen

In vielen Fällen von Gelenkproblemen kann Ole Heinzelmann auch mit seiner Goldakupunktur helfen. Dabei werden speziell angefertigte Goldstücke um das Schmerzzentrum implantiert, besonders bei Hunden, Katzen und Pferden. Rund drei mal in der Woche nimmt er so einen Eingriff vor. Heinzelmann hält tatsächlich so viel von der Methode, dass er selbst auch Goldstücke im Knie hat – von einem Kollegen eingesetzt.

Im Wartezimmer haben sich zwischen all den Hundepatienten mittlerweile auch zwei Katzen eingefunden. Beide gehören zu Anett Wiebeck aus Kirchberg und müssen heute lediglich eine Impfung über sich ergehen lassen. Der erfahrene Kater ahnt schon etwas und schlüpft in seiner Transportbox tief unter eine Decke während der Jungspund spielt. Frauchen ist entspannt.

Stephanie Posmik mittlerweile auch. Sie steht am Tresen und nimmt die Rechnung für die Behandlung von Josua entgegen. Josua geht es wieder gut. Er ist nach dem Eingriff selbstständig vom Behandlungszimmer zum Auto gelaufen – auf allen vier Pfoten.

