Besondere Haustiere Auf die Ratte gekommen

Doch Rattenfans sehen die possierlichen Tierchen als treue Wegbegleiter, die gerne Kuscheln und ein vorbildhaftes Sozialverhalten an den Tag legen. Ein Rattenclan hält zusammen. Und die Tiere sind intelligent – einige Kulturen verehren die Ratte deshalb und huldigen ihr in Tempeln. In China gibt es im Astrologie-Kalender sogar das Jahr der Ratte.