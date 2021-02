Sportchef des VfB Stuttgart Sven Mislintat schließt BVB-Rückkehr nicht aus

Planungen in Erdmannhausen und Affalterbach

Wohngebiet liegt auf Eis

Der Erdmannhäuser Gemeinderat will sich in einer Klausur zunächst Gedanken machen, in welchem Umfang Bauflächen ausgewiesen werden sollen. In Affalterbach steht man ebenfalls vor der Frage, wie stark und wohin man wachsen möchte.