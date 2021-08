Spiel gegen den FC Barcelona Ein Charaktertest für die Notelf des VfB Stuttgart

Pellegrino Matarazzo muss improvisieren

„Mit der Aufstellung mussten wir deshalb mehr als improvisieren“, sagte Matarazzo. Nur acht Profis standen dem Coach zur Verfügung, der Rest wurde mit Spielern aus der U 21 aufgefüllt. In Manuel Polster, Richard Weil und Dominik Nothnagel standen drei von ihnen in der Startelf. „In einem Pflichtspiel hätten wir aber nahezu mit der vollen Kapelle antreten können“, sagte der Sportdirektor Sven Mislintat. Eine reine Vorsichtsmaßnahme sei es gewesen, die Spieler, die noch nicht vollständig geimpft sind, an diesem Abend außen vor zu lassen. Trotz ihrer negativen Corona-Tests am Spieltag.