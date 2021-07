VfB Stuttgart gegen FC Barcelona Barça-Profis von hunderten Fans am Marathontor empfangen

Stuttgart - Gleich mit zwei Mannschaftsbussen ist der FC Barcelona in der Mercedesstraße angerollt. Um kurz vor 18 Uhr trafen die Spieler mit Trainer Ronald Koeman am Stuttgarter Stadion ein. Mit mehr als einer Stunde Verspätung, weshalb ja auch der Anpfiff für das Testspiel an diesem Samstag gegen den VfB Stuttgart auf 19 Uhr verlegt wurde.