Silo-Betrieb in Marbach Die Labag macht sich aus dem Staub

Der Staub wird bald in einem geschlossenen System aufgefangen

Staub ist das große Thema des Umbaus, der zurzeit am 41 Meter hohen Gebäude an der Rielingshäuser Straße stattfindet. Denn nicht nur die Pellets für Heizanlagen, auch das angelieferte Getreide für die beiden Labag-Silos und Saatgut verursachen Staub. Die Immissionen stören nicht nur Rico Ballack, sondern auch Nachbarn. „Die Luft wird insgesamt verschmutzt.“ Deshalb entschloss sich die Labag-Geschäftsführung, eine komplett neue Reinigungstechnik zu installieren. Damit soll dann der Staub in einem geschlossenen System aufgefangen und am Ende entsorgt werden. Die Labag investiert in die Reinigungsanlage 350 000 Euro. Der Bau der Anlieferhalle im Jahr 2013 kostete bereits 700 000 Euro. Vor zweit Jahren errichtete die Genossenschaft noch eine Lagerhalle nebenan für 700 000 Euro.