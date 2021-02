Marbacher Genossenschaft rüstet sich für die Zukunft Eine Genossenschaft strebt die Fusion an

Halten wolle die Labag auf jeden Fall ihre Märkte, auch wenn Supermärkte mit ihren Angeboten Druck ausübten. Den Standort Großbottwar, der unter einem Investitionsstau leide, will Häußermann aufwerten, „immerhin kommen die Hälfte unserer Mitglieder aus dem Bottwartal“. Doch auch der Weinbau leide unter der Konkurrenz durch ausländische Rebensäfte, außerdem gebe es strengere Umweltgesetze, die so manchem Wengerter die Lust am Weinbau nähmen.

Sollte die Labag-Hauptversammlung am 12. Oktober mit einer Mehrheit von mindestens 75 Prozent zustimmen, wäre zumindest in Marbach der Weg frei für den Zusammenschluss. Auch die beiden Partner müssen in ihren Hauptversammlungen mit dieser Mehrheit zustimmen. Die Beschlüsse sollen dann rückwirkend auf den 30. Juni gelten. Einen Namen für die neue Genossenschaft gibt es noch nicht. Darüber sollen sich jüngere Kollegen an den drei Standorten gemeinsam Gedanken machen.