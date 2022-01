Sendetermine, Kandidaten, Location Wann startet das Dschungelcamp 2022?

Wo wird gedreht?

Die australische Version des Dschungelcamps findet normalerweise in Südafrika statt. Dieses Jahr bleiben die Australier jedoch coronabedingt im Down Under – und damit ist das Camp in Südafrika frei für die neue deutsche Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Trotz der Pandemie und der Omikron-Variante hält RTL weiterhin an den Plänen für die Dreharbeiten fest. Sie würden die Entwicklung in Südafrika genau beobachten, wie es in einer Mitteilung des Senders heißt.