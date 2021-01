RTL-Dschungelshow Rhein-Erft-Kreis statt Down Under

Köln - Was bleibt vom Dschungelcamp, wenn der Dschungel fehlt? Wir werden es erfahren: An diesem Freitag (22.15 Uhr) startet bei RTL „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“. Show statt Camp, Rhein-Erft-Kreis statt Down Under. Was selbst den Waldbränden in Australien im vergangenen Jahr nicht gelang, schafft das Coronavirus: Eine der letzten großen Konstanten der TV-Unterhaltung muss umsatteln.