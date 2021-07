Schule im Kreis Ludwigsburg Lernbrücken gegen Lernlücken

Schule, sagt der Rektor der Daimler-Realschule, sei viel mehr als Wissensvermittlung. Es gehe immer auch um die soziale Anbindung und darum, sich an Rituale zu gewöhnen – etwa an das Grüßen am Morgen. Den Umgang miteinander könnten die Kinder nur in der realen Welt lernen, nicht online im Internet. Hartmut Meier spricht mit Blick auf den Unterricht in Corona-Zeiten „von einem halben Jahr Schieflage“. Er wünsche sich, dass der Unterricht auch im kommenden Herbst und danach in Präsenz stattfindet, und dass die Schüler nicht wieder „weggesperrt werden“.

Nicht an allen Schulen

Schulamt

Das Staatliche Schulamt Ludwigsburg erklärt auf Anfrage, es sei nicht möglich zu sagen, ob die Lernlücken in dem jetzt zu Ende gehenden Schuljahr größer sind als im Vorjahr. Schülerinnen und Schüler, die von ihren Eltern für die Lernbrücken gemeldet wurden, erhielten ein entsprechendes Angebot. Dieses findet teilweise an der eigenen Schule statt, aber in Einzelfällen auch an einer benachbarten Schule. Lernbrücken sind also nicht an allen Schulen im Schulamtsbezirk eingerichtet. Die Einrichtung sei „im Zusammenhang mit dem Bedarf an den Schulen zu sehen, der vor Ort sehr unterschiedlich ist“.

Regierungspräsidium

Ein Sprecher des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart, welches für die Gymnasien und die Beruflichen Schulen im Land zuständig ist, hat auf Anfrage erklärt, dass noch nicht klar sei, ob alle diese Schulen im Landkreis Ludwigsburg Lernbrücken anbieten.