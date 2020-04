Unterricht von zu Hause aus Die Sehnsucht nach Normalität ist groß

Ein weiterer Pluspunkt des Online-Unterrichts zeigte sich im Kunst-Leistungskurs: Jana Bittermann band in die Theorie-Unterlagen einen Link zu einem Museum in New York ein, wo ihre Schüler auf einen virtuellen Rundgang mitgenommen wurden und die Theorie in der Praxis überprüfen konnten. „Durch die Corona-Pandemie gibt es gerade sehr viele solcher Angebote“, erklärt Jana Bittermann.

Nichtsdestotrotz freut sich das Lehrer-Ehepaar, wenn sie irgendwann wieder ins Klassenzimmer zurückkehren dürfen. „Wir lechzen dem Präsenz-Unterricht entgegen“, räumt die Kunstlehrerin unumwunden ein. Und auch der Physiklehrer weiß, dass keine Online-Simulation den Versuch im Klassenzimmer ersetzen kann. Und diese Sehnsucht nach Normalität ist nicht einseitig, erzählt Falk Bittermann. Das Lehrer-Ehepaar vermisst auch den kollegialen Austausch mit den Kollegen im Lehrerzimmer. „Das ist viel zielgerichteter, als es in Videokonferenzen möglich ist“, sagt Jana Bittermann.

Noch einen weiteren Nachteil des Homeschoolings hat sie entdeckt: „Im Matheunterricht habe ich Zweifel, dass alle Kinder nachfragen, die etwas nicht verstanden haben“, sagt sie. Hier zeige sich die Grenze des Online-Unterrichts. „Im Klassenzimmer sehe ich die gekräuselte Stirn oder den fragenden Blick“, konstatiert sie. Videokonferenzen seien nicht dasselbe. „Viele Schüler verstummen da eher, es sind ihnen wohl zu viele Gesichter auf einmal“, glaubt sie. Sie freut sich aber jedes Mal, wenn Schüler Nachfragen im Einzel-Chat stellen.

Nicht allzu schwierig war es für die Bittermanns, den Homeschooling-Alltag zu organisieren. „Wir haben beide einen Schreibtisch und einen Computer-Arbeitsplatz in unserem Arbeitszimmer“, sagt Falk Bittermann. Wenn beide gleichzeitig eine Videokonferenz gehabt hätten, sei einer ins Wohnzimmer ausgewichen. Auch am Familienalltag mit den drei Kindern habe sich nicht viel geändert: „Wir sind nicht viel später als sonst aufgestanden und haben uns nach dem gemeinsamen Frühstück um 7.30 Uhr alle an unseren Arbeitsplatz verzogen“, erzählt Jana Bittermann. Am Anfang sei noch ein wenig technischer Support bei den Kindern nötig gewesen, doch inzwischen klappe alles reibungslos.

Da eine Benotung der Schüler ohne Präsenz-Unterricht nicht erlaubt ist, halten beide die Aussage von Kultusministerin Susanne Eisenmann, dass in diesem Schuljahr kein Kind sitzenbleiben werde, für die einzig richtige Lösung. Die Pädagogen sind sich aber relativ sicher, dass es viele Zwischenlösungen wie Probeversetzungen geben wird und am Ende des nächsten Halbjahres in Gesprächen entschieden wird, ob die Versetzung nicht rückgängig gemacht werden sollte. „Schüler, die zum Halbjahr versetzungsgefährdet waren, lösen ihre Probleme nicht dadurch, dass es wegen Corona kein Sitzenbleiben gibt“, sagt Jana Bittermann.

Und auch ein vorläufiges Fazit des Homeschoolings können beide ziehen. „Wir konnten dank Corona im Digitalunterricht vieles ausprobieren, was wir uns sonst vielleicht nie getraut hätten“, sagt Falk Bittermann. Wenn das Land den Schulen irgendwann mal eine digitale Umgebung zur Verfügung stelle, müsse sich diese an Googles „G Suite for Education“ messen lassen. „Reinen Digitalunterricht will keiner, aber eine Mischung aus Präsenzunterricht und Homeschooling wäre optimal“, sagt Falk Bittermann.