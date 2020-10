Schülerzahlen in der Region Bedarf für neues Gymnasium im Tal

Das bestätigt die Behörde. Das Regierungspräsidium Stuttgart habe hierzu Anfang Oktober 2020 in einer Auftaktveranstaltung, an der Vertreter aus Marbach, Murr, Steinheim, Großbottwar, Oberstenfeld und Beilstein teilgenommen haben, „erstmals das Thema und entsprechende Lösungsmöglichkeiten erläutert“, erklärt Pressereferentin Lisa Schlager. Anlass für das Treffen in der Winzerhäuser Kelter sei gewesen, dass die Prognosen zu den gymnasialen Schülerzahlen tatsächlich „auf einen weiteren dauerhaften Bedarf von zwei bis drei zusätzlichen Zügen in dieser Region“ hindeuteten. In einem nächsten Schritt seien nun Gespräche mit den beiden Gymnasien in Marbach und Beilstein „sowie mit den Bürgermeistern der berührten Kommunen bis Ende des Jahres vorgesehen. Der genaue Zeitplan wird derzeit erarbeitet.“