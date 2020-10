Bedarf nach neuen Gymnasium im Bottwartal Großbottwar will nichts ausschließen

Bottwartal - Es wird noch ein ganzes Weilchen dauern, bis tatsächlich ein weiteres Gymnasium im Bottwartal steht. Und doch kann man natürlich schon eifrig darüber spekulieren, wo eine solche Schule realisiert werde könnte. Als Erweiterungsprojekt am HCG in Beilstein, wie es der dortige Bürgermeister Patrick Holl als Denkansatz ins Gespräch gebracht hat? Oder vielleicht als Neubau in Steinheim oder Großbottwar, wo schon ein Campus vorhanden ist? Denkbar ist vieles. „Aber die Diskussion steht erst ganz am Anfang“, stellt Ralf Zimmermann, Rathauschef der Storchenstadt, fest.